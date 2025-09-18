Ancora una rapina ad Agrigento utilizzando lo spray al peperoncino. Due malviventi, ieri mattina, hanno fermato in contrada “Fondacazzo” un favarese che era al volante di una Mercedes classe A, gli hanno spruzzato sul volto lo spray al peperoncino e gli hanno portato via l’autovettura e il portafogli. Macchina che, però, è stata ritrovata abbandonata nel pomeriggio in via Dante da una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi. La rapina è stata portata a termine da due giovani, forse immigrati. Del caso si stanno occupando i poliziotti.

Carabinieri e polizia che stanno indagando sulla rapina fatta, usando sempre spray urticante, nei pressi del centro commerciale “Città dei Templi”. In quel precedente episodio la vittima è stata un giovane di nazionalità tunisina. Ad entrare in azione quattro giovani, in sella a due scooter. All’immigrato, bloccato mentre era in sella ad una bicicletta, sono stati portati via i soldi che aveva nel borsello: circa 300 euro. Non è escluso che ad entrare in azione, in entrambi i casi, possa essere stata la stessa “mano” criminale.

