Pallamano Girgenti, al via la campagna abbonamenti

Presentazione nella sede di RNMotors, partner dello sport agrigentino

AGRIGENTO – È ufficialmente partita la campagna abbonamenti della Pallamano Girgenti, che punta a coinvolgere sempre più tifosi per la nuova stagione sportiva. La presentazione si è svolta in una location fortemente simbolica: la sede di RNMotors di Giuseppe Salvaggio, imprenditore da sempre vicino al mondo dello sport e del sociale.

«Non è un caso che abbiamo scelto questo luogo» – ha spiegato il presidente Paolo Vella – «perché Giuseppe Salvaggio rappresenta quella parte della città che crede nel valore educativo dello sport e lo sostiene concretamente. A lui, e a tutti gli sponsor che ci stanno affiancando, va il nostro ringraziamento».

All’incontro erano presenti la squadra al completo, lo staff tecnico guidato da mister Lillo Gelo, e numerosi appassionati, pronti a sostenere i colori biancazzurri anche quest’anno. La Girgenti punta a consolidare il progetto sportivo e a far crescere il movimento sul territorio, anche grazie all’entusiasmo delle nuove generazioni.

La campagna abbonamenti prevede diverse formule pensate per coinvolgere famiglie, studenti e tifosi storici. Sarà attiva da questa settimana presso i canali ufficiali della società.

Una stagione tutta da vivere, con il sostegno di una città che ama la pallamano.

