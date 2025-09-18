Un cinquantunenne, Simone Gramaglia, di Porto Empedocle, è morto in un tragico incidente stradale verificatosi in Germania. L’uomo, era in macchina con due amici. Sull’autostrada, il violento impatto con un’altra autovettura e la vettura sulla quale viaggiava Gramaglia, e dove è rimasto intrappolato, ha preso fuoco. Per il suo riconoscimento, le autorità tedesche hanno fatto ricorso al Dna. Sulla piattaforma GoFundMe è stata avviata, dai familiari, una raccolta fondi per riportare la salma a Porto Empedocle.

