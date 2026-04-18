Luigi Gentile è ufficialmente candidato sindaco ad Agrigento con Lega e DC: dopo settimane di voci e smentite, il quadro politico è ora completo.

La prima volta che avevamo scritto di Luigi Gentile come candidato sindaco di Lega e DC risale ormai al 6 marzo. In pochi ci credevano, compreso lo stesso ex assessore regionale.

Oggi, dopo giorni segnati da rincorse, voci, frenate e smentite, è arrivata l’ufficialità. Fino a ieri mattina lo stesso Gentile era stato costretto a smentire, salvo poi inviare nel pomeriggio la nota ufficiale che certifica la sua discesa in campo. Intanto, il quadro elettorale agrigentino si completa: dopo la candidatura civica di Peppe Di Rosa con due liste, quella di Michele Sodano nell’area progressista, sostenuto tra glia altri ma senza simbolo ufficiale del M5S, e quella di Gerlando Alonge come candidato del centrodestra unitario, adesso arriva anche il nome su cui puntano Lega e DC.

In mezzo ci sono stati anche i tentativi di costruire una candidatura attorno a Calogero Firetto, che però avrebbe voluto almeno il sostegno di Fratelli d’Italia. Poi è arrivata l’ufficializzazione di Dino Alonge, indicato dal centrodestra unito, e adesso il mosaico appare definitivamente composto.

L’obiettivo politico della candidatura Gentile sembra piuttosto chiaro: portare la sfida per Palazzo dei Giganti almeno fino al ballottaggio, provando a incrinare quello che viene definito da più parti un vero e proprio duopolio politico cittadino. Sullo sfondo c’è anche un elemento che aggiunge peso politico alla partita delle liste: all’interno della lista della Lega ci sarebbe infatti anche la figlia dell’attuale assessore Carmelo Cantone, eletto nelle file di Forza Italia e oggi in giunta con Francesco Miccichè in quota azzurra. Nei prossimi giorni verranno indicati anche i primi nomi della squadra di governo. Un passaggio atteso che servirà a dare ulteriore peso politico alla candidatura. E qualcosa inizia già a filtrare: tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Margherita Brucculeri, indicata come possibile assessore.

Ecco, intanto, la nota ufficiale diffusa da Luigi Gentile alle ore 16:45 di oggi.

Agrigento, Luigi Gentile candidato sindaco di Lega e DC: ora il quadro è completo

COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: Al servizio della città con coraggio e concretezza

“La nostra città non ha bisogno di ordinaria amministrazione, ma di una visione coraggiosa e di una guida che sappia decidere”. Con queste parole Luigi Gentile annuncia ufficialmente la candidatura alle prossime elezioni.

AGRIGENTO, 18/04/2026 – “Non è più il tempo delle attese, è il tempo dell’azione”. Con queste parole Luigi Gentile rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la propria discesa in campo per le prossime consultazioni elettorali. Una sfida che nasce dalla volontà di mettere al centro dell’agenda politica la dignità del territorio, il decoro urbano e il rispetto per chi, ogni giorno, lavora per la nostra comunità. Nella convinzione che la buona amministrazione possa cambiare il volto dei servizi essenziali, Luigi Gentile rilancia una visione di città basata su tre pilastri fondamentali: efficienza, ascolto e legalità. “Mi candido perché credo che Agrigento meriti una gestione che non lasci indietro nessuno – dichiara Luigi Gentile –. Trenta giorni sono un tempo breve per una campagna elettorale, ma sono un tempo lunghissimo per chi ha le idee chiare e la voglia di lavorare sodo. La mia non sarà una campagna fatta di promesse irrealizzabili, ma di impegni precisi, come quello già dimostrato con i fatti nella mia attività professionale e politica alla Regione”. Nei prossimi giorni verrà ufficialmente presentata la candidatura con le forze politiche e civiche a sostegno. Il programma, sintetico e orientato ai risultati immediati, punterà sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune, sul decoro dei quartieri e sulla trasparenza. “Non mi interessa celebrare i piccoli passi. Il mio impegno è per il salto di qualità che Agrigento attende da troppo tempo – continua il candidato –. Dobbiamo restituire orgoglio ai cittadini e dignità a chi lavora per questa terra. La mia candidatura è un impegno con la città, con ogni singolo elettore: meno parole, più risultati”.

la nota della DC

Per le elezioni amministrative di Agrigento la Democrazia Cristiana, insieme alla Lega Sicilia e ad altre forze civiche, sosterrà la candidatura a Sindaco di Luigi Gentile.

Si tratta di una scelta di alto profilo, di un candidato di comprovata esperienza amministrativa e di una proposta di qualità per le cittadine e cittadini di Agrigento.

Questa città ha bisogno di una guida autorevole che, con impegno, visione e coraggio, sappia amministrare con capacità e rilanciare l’immagine di Agrigento valorizzandone le eccellenze.

La piattaforma programmatica di Gentile è aperta a quelle forze e a quei partiti che sceglieranno di condividere un comune percorso politico e amministrativo per la città.

Democrazia Cristiana

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