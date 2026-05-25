Agrigento, Sodano prova l’allungo ma resta sotto il 40%: Alonge tiene, Gentile e Di Rosa decisivi per il ballottaggio

Lo scrutinio continua e il quadro politico di Agrigento appare ormai sempre più definito: la città, salvo sorprese nelle ultime sezioni, sembra avviarsi verso il ballottaggio.

Con 22.442 schede scrutinante, Michele Sodano mantiene la leadership con 8.722 voti pari al 38,72%, ma senza riuscire a sfondare la soglia del 40% che avrebbe potuto avvicinarlo a una clamorosa chiusura al primo turno. Dietro continua a reggere Dino Alonge, che sale a 7.915 voti, il 35,13%, restando pienamente dentro la partita.

Più distanti Luigi Gentile con 3.165 voti (14,05%) e Giuseppe Di Rosa con 2.640 preferenze (11,72%), ma proprio i loro numeri adesso diventano il vero centro della futura battaglia politica.

Perché se i dati dovessero consolidarsi, saranno proprio gli elettori moderati, civici e di protesta a decidere il futuro sindaco della città.

La sensazione che emerge con il passare delle ore è quella di un’Agrigento profondamente divisa in due grandi aree politiche. Da una parte l’onda progressista costruita attorno a Michele Sodano e Controcorrente; dall’altra il mondo moderato e di centrodestra che, pur spaccato tra più candidati, continua a esprimere numeri molto consistenti.

E infatti il dato aggregato dell’area moderata supera ampiamente quello del candidato progressista. Un elemento che rende il possibile secondo turno totalmente aperto e imprevedibile.

Intanto davanti al comitato elettorale di Controcorrente continua ad aumentare il numero di sostenitori, giovani e simpatizzanti che speravano nella vittoria immediata per evitare due settimane di accordi, trattative e apparentamenti. Ma col passare delle sezioni scrutinate quella prospettiva sembra allontanarsi.

Lo scrutinio resta ancora aperto e mancano migliaia di voti all’appello. Ma una cosa appare ormai chiara: Agrigento si prepara a vivere altri quindici giorni di tensione politica, confronti e possibili nuovi equilibri. E questa volta ogni voto potrebbe pesare ancora di più. Articolo in aggiornamento.

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