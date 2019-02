Agrigento, lavori in corso tra Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Marconi

Cominciati questa mattina 11 febbraio i lavori di riqualificazione del tessuto viario in piazza Aldo Moro. La messa a dimora di nuovo asfalto ha causato la modifiche al traffico veicolare nella zona.

A partire da lunedì 11 febbraio dalle ore 7.00 e fino a cessato bisogno , il traffico veicolare in piazza Aldo Moro sarà regolato come segue:

nel tratto di strada di fronte la caserma dei carabinieri è imposto il senso unico di marcia con direzione piazza Marconi – piazza Vittorio Emanuele ad eccezione dei bus e quanti autorizzati; i veicoli provenienti da piazza Vittorio Emanuele e diretti in via Crispi potranno transitate per via Empedocle dove sarà consentita la svolta a sinistra all’intersezione con via delle Torri strada a senso unico di marcia verso piazza Marconi.

Quanti provenienti da via Crispi e diretti in via Empedocle dovranno transitare per piazza Aldo Moro dove, all’altezza dei quattro chioschi è istituito il divieto di sosta ambo i lati ad eccezione degli stalli riservati alle categorie protette

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del tessuto viario in piazza Aldo Moro.