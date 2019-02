Questo numero Whats App 350 095 6371 per segnalare problemi con la differenziata, indicare sinteticamente la via ed il numero civico della disfunzione ( rottura mastelli durante la raccolta, mancata raccolta dei residui caduti dai mastelli, comportamenti scortesi, mancata raccolta, mini discariche, etc. si raccomanda sintesi ed effettiva consistenza dei problemi. A scriverlo è l’assessore Nello Hamel, che ha diffuso il numero di telefono.