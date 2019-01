Agrigento, l’Associazione G.I.S.E presenta 30 nuovi steward

L’Associazione G.I.S.E. AGRIGENTO, unitamente all’ ente di formazione nazionale ENDAS AGRIGENTO, ha formato 30 STEWARD, abilitandosi così anche al servizio di Safety Security.

Come indicano le stesse circolari del Capo della Polizia Franco Gabrielli, nelle manifestazioni con grande afflusso di persone, debba esserci del personale, nel testo denominato “steward”, che sia in grado di prestare assistenza alle persone in caso di esodo immediato, instradamento, monitoraggio dell’evento e lotta antincendio, osservazione, controllo varchi e segnalazione.

Il personale impegnato ha partecipato ad un idoneo corso di formazione con docenti abilitati e qualificati, nel quale sono state affrontate le tematiche previste dal corso stesso, tra le quali le attività di pubblico Spettacolo, le normative vigenti in tema di Sicurezza, Safety-Security,il ruolo degli organi competenti, Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo, Piani di Emergenza e Sicurezza, il ruolo dello Steward nelle manifestazioni.

I nuovi steward insieme agli Addetti Antincendio, a supporto e sotto le direttive delle Autorita’ competenti in materia di Ordine pubblico, rappresentano le figure oggi necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle Pubbliche manifestazioni, e sono una delle prime realtà ad Agrigento.

Si ringraziano i docenti interevenuti, DR. TAFFARO dirigente della Questura di Agrigento, ING. BATTAGLIA GABRIELLA, ING. BELLIA GIUSEPPE, la D.SSA VOLPE DESIRE’E, senza i quali la formazione non si sarebbe potuta effettuare.

Il Presidente della G. I. S. E. di Agrigento Sandro Bennici augura buon lavoro alla nuova realtà, nata all’interno della stessa Associazione.