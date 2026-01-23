L’Akragas SLP torna in campo per la 17ª giornata del campionato di Promozione. I biancazzurri affronteranno la Sommatinese Calcio domenica 25 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00, allo Stadio Comunale Totó Russodi Aragona.

Il capitano dell’Akragas Alfonso Cipolla analizza il momento dei biancazzurri alla vigilia della sfida con la Sommatinese, partendo dal pareggio di Rosolini.

«Sappiamo che con il pareggio di domenica abbiamo perso altri due punti e che ora il distacco è di sette lunghezze. C’è rammarico, è normale, ma non c’è da piangersi addosso. La squadra non deve aggrapparsi a niente: deve continuare il percorso che ha intrapreso».

Cipolla ribadisce che la stagione offre ancora più strade per raggiungere l’obiettivo:

«Le strade sono diverse e vanno percorse tutte nel migliore dei modi. Bisogna combattere fino alla fine per cercare di arrivare dove vogliamo».

Alfonso Cipolla: «I risultati possono mancare, ma la prestazione non deve mancare mai. Dobbiamo restare sereni, lavorare e dare il massimo fino alla fine. Solo così, tutti uniti, possiamo raggiungere i nostri obiettivi».

Da leader del gruppo, il capitano indica cosa serve davvero in questa fase:

«In questo momento serve serenità e tranquillità. Giochiamo a calcio, facciamo un lavoro bellissimo. Bisogna essere sereni, tenere la testa bassa, pedalare e lavorare. Scendere in campo e dare sempre il massimo: i risultati possono mancare, ma la prestazione non deve mancare mai».

Guardando alla gara contro la Sommatinese, Cipolla non si aspetta regali:

«È giusto che vengano a giocarsi la partita e a provare a conquistare i tre punti, nel calcio funziona così. Ma a noi interessa poco l’avversario: sappiamo che dobbiamo fare una grande partita. Sarà una gara tosta, agguerrita, e dobbiamo farci trovare pronti per rimetterci subito in carreggiata».

Infine, l’appello ai tifosi biancazzurri in vista del match al “Totó Russo”:

«Per noi il sostegno dei tifosi è fondamentale. Già non giocare all’Esseneto pesa, sappiamo che forza dà quello stadio. Chiedo ai tifosi di starci vicino e di lottare insieme a noi, perché solo uniti si possono fare grandi cose».

