Agrigento, “Lapazze” in centro storico: la denuncia dei gestori di una pagina Facebook

Si torna a parlare di “lapazze” nel centro storico. Ieri, dopo una passeggiata al centro storico precisamente nei pressi di Sant’Antonio ( quartiere Santa Maria dei Greci), la pagina facebook “Il centro storico di Agrigento” ha segnalato l’abbandono e il degrado.



Dalle foto fatte emerge come la segnaletica stradale, istallata un anno addietro dall’Amministrazione comunale, indicava di procedere per questa strada. La salita infatti dopo il progetto “Terravecchia” si trova in questo pessimo stato a causa di lavori che non sono stati terminati.

I ragazzi, hanno subito allarmato l’amministrazione che si è subito precipitata per l’accaduto, in primo piano l’assessore Battaglia, e tecnici del comune.

A riguado interviene Giuseppe Sanzeri che afferma: “Ancora una volta ci troviamo ad essere in prima linea per la difesa del nostro amato centro storico. Questa strada è trafficata, anche se malconcia, da molti turisti. Abbiamo cercato di evitare il peggio.”

Altrettanto Mattias Lo Pilato afferma: “Il nostro centro storico ha bisogno di attenzioni concrete e non di chiacchiere, noi giovani cercheremo di stare sempre in prima linea per difenderlo.” La salita dopo la segnalazione è stata chiusa al transito.