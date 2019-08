Agrigento, ladri in casa di commerciante: rubato l’oro di famiglia

Uno o più malviventi hanno messo a segno un furto in abitazione, in via Regione Siciliana, nella zona del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento. I ladri si sono intrufolati, dopo avere rotto una finestra, al piano terra di una palazzina. Una volta dentro, hanno rovistato un po’ ovunque, poi hanno asportato tutti gli oggetti in oro. Il danno è da quantificare. Successivamente con la refurtiva in mano, si sono dileguati.



A dare l’allarme è stato il proprietario, un commerciante 30enne di Agrigento. Subito ha chiamato il centralino del 112 per denunciare l’accaduto. I carabinieri, con il coordinamento della Procura, hanno avviato le indagini. Sul posto anche la Scientifica. E’ quasi certo che gli autori del furto sapessero, che l’abitazione in quel momento della giornata era disabitata.