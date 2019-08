Menfi, mina della Seconda guerra mondiale trovata sulla spiaggia. La scoperta fatta da alcuni bambini

Una mina anticarro tedesca della Seconda guerra mondiale è stato scoperto tra la sabbia, a pochi centimetri di profondità, sulla spiaggia del “Lido Fiori”, a Menfi. La zona è stata transennata dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, in attesa di essere prelevata dagli artificieri e fatta brillare.



Sono stati alcuni bambini, scavando nella sabbia, a fare la scoperta. Nessun pericolo per fortuna per i tantissimi bagnanti, che affollavano il tratto di arenile. Una scoperta ormai ricorrente in questo litorale, in cui l’esercito tedesco disseminò centinaia di mine in vista dell’imminente sbarco degli Alleati, nell’estate del 1943.



Lo scorso anno, nello stesso tratto di spiaggia, vennero trovati due ordigni analoghi.