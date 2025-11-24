AGRIGENTO – È ufficialmente acceso il nuovo albero di Natale installato in Piazza Stazione. Dopo una giornata di montaggio che aveva attirato la curiosità di residenti e passanti, questa sera la struttura luminosa si è finalmente illuminata, trasformando l’ingresso della città in un grande scenografico punto luce.

Appena i tecnici hanno azionato il sistema, decine di persone si sono fermate per guardare l’accensione: un cono luminoso altissimo, ricoperto da migliaia di microled che disegnano giochi e riflessi visibili da tutta l’area della stazione. L’atmosfera è immediatamente cambiata: piazza Marconi si è riempita di stupore, commenti e telefoni alzati per immortalare il momento.

L’albero, collocato accanto ai pannelli e alle installazioni dedicate a Agrigento 2025 – Capitale Italiana della Cultura, diventa così uno dei simboli delle festività in arrivo e uno dei nuovi angoli “fotografici” della città.

L’accensione di questa sera dà il via al programma natalizio predisposto dal Comune, che punta su un’immagine più moderna e luminosa, in linea con il percorso culturale che accompagnerà Agrigento nel nuovo anno.

La curiosità di vedere l’albero acceso era tanta. Ora, con le luci che brillano sulla piazza, una cosa è certa: il Natale agrigentino è ufficialmente cominciato.

L’albero, installato su una pedana decorata, trova posto accanto alle bandiere e ai pannelli di Agrigento 2025 – Capitale Italiana della Cultura, diventando immediatamente parte del nuovo colpo d’occhio scenografico che caratterizzerà l’ingresso della città durante le festività.

