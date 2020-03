Agrigento, la città spettrale in 4 minuti – VIDEO

Agrigento, la città spettrale in quattro minuti

Il video, girato intorno alle 12, mostra un capoluogo totalmente deserto, affascinante e inquietante allo stesso tempo.

Non si registrano code davanti ai supermercati ad Agrigento. Immagini inedite, inquietanti e affascinanti allo stesso tempo, che mostrano una Agrigento ancora una volta deserta, spettrale, in poco più di 3 minuti. Questo video è stato girato questa mattina, da Lello Casesa e Nino Ravanà. E mostra un lato sconosciuto di una città abituata a essere sempre in movimento. E che, più presto che mai, tornerà alla sua solita vitalità. Tutto questo mentre in volo pure l’elicottero dei carabinieri sorveglia Agrigento dall’alto.

Qui Palermo, il capoluogo siciliano dopo le nuove misure restrittive:

Discorso diverso nel capoluogo siciliano. Secondo Agi, è bastato l’annuncio di voler chiudere in Sicilia i supermercati la domenica ed e’ subito scattata la corsa, immotivata, ad accaparrarsi ogni sorta di generi alimentari. E cosi’ stamane, nel punto vendita Lidl in viale Regione siciliana, un serpentone di carrelli, circa un centinaio, si snoda lungo il parcheggio affollato di auto e persone. File si registrano, ma nella media, anche nelle altre province siciliane.

Un assembramento tale da rendere complicato il rispetto delle distanze minime di sicurezza. Uno scenario che si ripete in molti altri punti vendita della citta’. C’e’ chi stringe tra le braccia persino due carrelli mentre i tempi di attesa si allungano a dismisura. Almeno un’ora, come racconta un signore in attesa davanti ai cancelli del supermercato di buon mattino, prima dell’apertura, verso le 8.15. Nel frattempo, l’addetto alla sicurezza e’ impegnato a smistare l’afflusso e invita i clienti “a sbrigarsi e non perdere tempo all’interno del punto vendita”.