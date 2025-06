Agrigento, il Teatro dell’Efebo Riapre per la Stagione Estiva: Un Cartellone tra Classici e Musica

Agrigento celebra il suo anno da Capitale Italiana della Cultura con la riapertura del suggestivo Teatro dell’Efebo, unico nel suo genere per essere ricavato in una cava di tufo antica di 2500 anni. Situato nel giardino botanico dell’ex ospedale della città, il teatro torna protagonista con una ricca stagione di eventi, tra teatro classico, musica e grandi nomi della scena culturale italiana.

Il cartellone prenderà il via il 5 luglio con Le Baccanti di Euripide, per la regia di Daniele Salvo, seguito da Elena di Euripide e Anfitrione di Plauto con Emilio Solfrizzi. Non mancheranno gli omaggi a Pirandello con Il berretto a sonagli, portato in scena da Gianfranco Jannuzzo, e La Giara. Tra gli eventi musicali, atteso il tributo a Lucio Dalla con Pierdavide Carone.

Il Festivalle, rassegna musicale ormai imprescindibile, arricchirà l’estate agrigentina dal 7 al 10 agosto, mentre il Premio Efebo d’Oro, in programma dal 28 al 30 luglio, confermerà Agrigento come polo culturale d’eccellenza. La stagione teatrale proseguirà fino a settembre con appuntamenti di rilievo, tra cui Ovidio il poeta relegato con Ugo Pagliai il 19 luglio e La Morsa dell’Associazione Concordia il 20 settembre.

Ma non sarà solo il teatro a prendersi la scena: la musica avrà un ruolo centrale con concerti e omaggi a grandi nomi della tradizione italiana e internazionale. Pierdavide Carone proporrà un tributo a Lucio Dalla, il Coro Lirico Sicilianocelebrerà Ennio Morricone, e il pubblico potrà emozionarsi con il Premio Kaos Pippo Montalbano e i Quadri di Liolàdi Mario Incudine.

Festivalle e Efebo d’Oro, appuntamenti di punta

Agrigento ospiterà anche Festivalle, dal 7 al 10 agosto, con Vinicio Capossela, The Fearless Flyers, The Cinematic Orchestra e Acid Arab, che animeranno le notti siciliane con performance indimenticabili. Dal 28 al 30 luglio, invece, sarà la volta del Premio Efebo d’Oro, dedicato alla cultura e al cinema.

Alla presentazione del cartellone, avvenuta questa mattina, hanno preso parte il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, la presidente della Fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta, e numerosi rappresentanti istituzionali. Il neo-presidente del Libero Consorzio Comunale, Giuseppe Pendolino, ha sottolineato l’importanza di questo calendario per consolidare Agrigento come punto di riferimento della cultura italiana in questo ultimo semestre da capitale.

