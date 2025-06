Fortitudo Agrigento, si lavora sui tasselli: Romeo certo, trattativa aperta per Chiarastella. Morici in bilico

La Fortitudo Agrigento ha iniziato a muovere i primi passi in vista della nuova stagione e lo ha fatto partendo dalla guida tecnica, scelta cruciale che permetterà di costruire la squadra con coerenza e visione. Un segnale importante, che permette al coach di orientare le scelte e dare indicazioni su profili e caratteristiche dei giocatori da confermare o inserire. Sul fronte del roster, appare scontata la permanenza di Gabriele Romeo, legato alla società da un contratto biennale. Discorso diverso per Albano Chiarastella, per il quale la dirigenza – guidata dal presidente Gabriele Moncada – si siederà proprio questa sera al tavolo per discutere il possibile rinnovo del capitano, colonna storica del gruppo biancazzurro. In bilico, invece, il futuro di Nicolás Morici: nonostante le voci circolate nelle ultime ore, al momento non è ancora stata avviata alcuna trattativa formale per il prolungamento dell’argentino. Un nodo che la società dovrà sciogliere presto.

Intanto, tra le suggestioni di mercato, piace l’idea di rivedere Alessandro Scarponi con la canotta della Fortitudo, mentre si lavora all’identikit del nuovo “5”, centro titolare da affiancare a Martini, destinato a restare come cambio di qualità. La sensazione è che questa volta si voglia davvero ripartire con ordine e competenza, gettando fondamenta solide a partire dalla difesa – reparto troppo spesso trascurato nella gestione precedente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp