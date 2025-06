L’acquisto di beni e attrezzature rappresenta un costo piuttosto elevato, ma inevitabile, per le aziende che desiderano prosperare, crescere ed espandersi. Non tutte le imprese però hanno la forza economica di fare questi investimenti, quindi sono costrette a rimandarli col rischio di perdere grandi opportunità.

C’è però una soluzione molto efficace e vantaggiosa che permette alle aziende di utilizzare beni o strumenti fondamentali per la loro attività, come macchinari, impianti o dispositivi tecnologici: il leasing operativo. Tramite questo contratto le aziende possono utilizzare beni strumentali senza acquistarli, ma pagando un canone periodico per un periodo determinato. Questa formula risulta molto apprezzata da quelle imprese che usano beni che si deprezzano rapidamente o che richiedono aggiornamenti frequenti.

In questo caso l’acquisto risulta poco conveniente, perciò è preferibile ricorrere al leasing operativo, che può essere considerato una forma di noleggio. L’azienda infatti non diventa proprietaria di quel bene, ma lo usa solo per un periodo limitato. Per tutto il contratto l’azienda utilizzatrice paga un canone regolare, che comprende la locazione del bene e spesso anche servizi aggiuntivi come la manutenzione e l’assicurazione. Terminato il contratto il bene viene restituito alla società di noleggio e non c’è la possibilità da parte dell’azienda utilizzatrice di acquistare il bene, a differenza del leasing finanziario. Infine l’utilizzatore può recedere dal contratto o richiedere la sostituzione del bene con uno più moderno in qualsiasi momento, quindi è anche una soluzione più flessibile.

Il leasing operativo è un’ottima opportunità per le aziende che desiderano acquistare beni e macchinari, ma non hanno la disponibilità economica per farlo, o semplicemente vogliono evitare di immobilizzare capitali in strumenti che tendono a consumarsi molto velocemente. Bisogna però scegliere la formula più adatta secondo le proprie necessità e la cosa migliore è rivolgersi a professionisti del settore, come gli esperti di youFin.it, che mettono a disposizione la loro consulenza e la loro competenza.

Il leasing operativo youFin è personalizzato su misura del cliente, che può conseguire più facilmente i suoi obiettivi. Inoltre youFin vanta numerose convenzioni con istituti bancari in tutta Italia e, tramite i suoi consulenti selezionati, può offrire ai suoi clienti i prodotti più competitivi sul mercato.

Volendo fare una riflessione finale, il leasing operativo risulta particolarmente vantaggioso tanto per l’utilizzatore quanto per il fornitore del bene. L’azienda utilizzatrice può comodamente disporre di un bene essenziale, ma senza intaccare più di tanto il budget aziendale, sfruttando anche numerosi vantaggi fiscali grazie alla deducibilità del canone di leasing operativo. Inoltre con questa formula si eliminano i rischi di obsolescenza dei beni e risulta più facile pianificare i propri budget, trasformando i costi variabili in costi fissi.

Il fornitore a sua volta riceve subito l’importo totale relativo alla fornitura del bene, senza dilazioni di pagamento che sono piuttosto frequenti in caso di vendita diretta. Inoltre nel contratto viene spesso inserito il contratto di manutenzione, fidelizzando così il cliente al quale proporre al termine del contratto la vendita del bene o un’altra fornitura.

