Due motociclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali, che si sono verificati ieri mattina in territorio di Agrigento. Il primo sinistro, il viale Emporium, nei pressi del Villaggio Peruzzo, lungo l’arteria che porta al rione balneare. A scontrarsi un’autovettura Renault Clio, condotta da un sessantaduenne agrigentino, e una moto Benelli, con in sella un quarantottenne di Favara. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote rovinato pesantemente sull’asfalto. Con un’ambulanze del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato vari traumi, ma per sua fortuna, non versa in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi, che serviranno a chiarire la dinamica dei fatti, gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Municipale.

Dalla periferia al centro della città, precisamente in piazza Aldo Moro. Qui all’imbocco per uno dei parcheggi di piazza Vittorio Emanuele e la caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, sono entrati in collisione un’autovettura Toyota Aygo X, con alla guida una quarantaquattrenne di nazionalità rumena, ma da tanti anni domiciliata ad Agrigento, e una moto Honda, con a bordo un trentanovenne agrigentino. Quest’ultimo dopo un “volo” di alcuni metri è finito sul selciato. Il centauro è stato portato al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticato traumi sparsi in varie parti del corpo. Anche in questo caso i vigili urbani si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.