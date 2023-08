Con la mente offuscata dall’eccessiva assunzione di bevande alcoliche ha infastidito, e anche pesantemente, gli avventori e titolari dei locali della movida di Licata. Prima che la situazione potesse degenerare in qualche brutto episodio è stato fermato, sanzionato e “allontanato” dagli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata.

A creare il caos un quarantaseienne, residente a Licata, nei cui confronti è stato applicato il cosiddetto Daspo urbano (o Dacur). Il provvedimento che impone all’uomo di stare lontano da locali ed esercizi pubblici di quella zona, è stato firmato dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

Non potrà più rimettere piede, per 48 ore, nell’area dove ha creato disordini, pena una denuncia alla Procura. Da qualche anno a questa parte il reato di ubriachezza molesta è stato depenalizzato. Coloro che, in un luogo pubblico, vengono trovati ubriachi, e magari creano fastidi o disordini, vengono sanzionati con una multa.