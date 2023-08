Oggi, in occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito alla Valle dei Templi, un afflusso straordinario di visitatori si è riversato nell’area archeologica. Purtroppo, le cattive condizioni meteorologiche hanno impedito a molte persone di recarsi al mare, contribuendo al sovraffollamento del sito.

Il Codacons, Comitato Difesa Consumatori, ha denunciato la presenza di parcheggio selvaggio nelle vicinanze della Valle dei Templi. Secondo Giuseppe Di Rosa, rappresentante del Codacons, le strade circostanti sono state invase da auto parcheggiate in modo selvaggio, creando caos e congestionando la viabilità.

La situazione è particolarmente preoccupante considerando l’importanza e il valore storico-culturale della Valle dei Templi. Il sovraffollamento e il parcheggio selvaggio possono causare danni irreparabili alle strade e all’ambiente circostante, mettendo a rischio la sicurezza.

“Abbiamo più volte chiesto un incontro al sindaco per migliorare i servizi della città di Agrigento, proponiamo da anni la gestione diretta del Comune con una cooperativa giovanile dei parcheggi e delle strisce blu, nonché della gestione del traffico, ma ad Agrigento – afferma Di Rosa – tutto viene fatto per distruggere e non per costruire e creare occupazione“.

L’amministrazione comunale e le autorità preposte stanno valutando misure di controllo e prevenzione per evitare situazioni simili in futuro. Si confida nella responsabilità di ciascun visitatore per garantire il rispetto del patrimonio archeologico e il godimento sicuro di questo straordinario luogo storico.