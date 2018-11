Un incidente si è verificato, oggi, alle porte di Villaseta. Un giovane agrigentino, alla guida della sua autovettura, un’utilitaria marca Citroen, è andata a sbattere, per cause i fase di accertamento, contro un’autocarro che si trovava in sosta.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi di rito. Il giovane automobilista, per fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza se non un grande spavento. Danneggiata l’automobile. (Foto archivio)