Agrigento, pensionato fa il parcheggiatore abusivo, fermato

Un uomo di 85 anni, pensionato, è stato fermato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento mentre era intento ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. L’uomo aveva deciso di “arrotondare” la pensione statale di cui è titolare.

L’anziano, bloccato in via Empedocle, è stato trovato in possesso di numerose monetine che aveva “guadagnato” facendo il guardia-macchine senza averne autorizzazione.

Per questo motivo, per lo stesso, è stato disposto un provvedimento di allontanamento per 48 ore con l’obbligo di non esercitare più tale attività.