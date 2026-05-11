Agrigento, scontro sulla Statale 189: 500X si ribalta, un ferito in ospedale. Attimi di paura questa mattina lungo la Strada Statale 189, nei pressi del primo bivio in direzione Fontanelle, in contrada “San Gisippuzzo”, dove si sono scontrate una Fiat 500X e una Peugeot 208. Ad avere la peggio è stata la Fiat 500X che, in seguito al violento impatto, si è ribaltata sulla carreggiata. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area ed effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento. Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp