Agrigento, Controcorrente sceglie il Palacongressi: La Vardera lancia la sfida “contro i dinosauri della politica”

Il movimento Controcorrente Sicilia ha scelto Agrigento per la convention regionale a sostegno dei candidati sindaci impegnati nelle amministrative in tutta l’Isola. Un appuntamento politico che si è svolto al Palacongressi e che ha visto al centro della scena il candidato sindaco agrigentino Michele Sodano insieme al fondatore del movimento, il deputato regionale Ismaele La Vardera.

Sul palco si sono alternati candidati ed esponenti del movimento provenienti da diverse province siciliane, in un’iniziativa che ha assunto anche il sapore di una prova generale in vista delle future sfide regionali. Presenti, tra gli altri, Gandolfo Lo Verde, Eunice Palminteri, Giuseppe Falliti, Giuseppe Gullotta, Antonella Riccobene e Serafino Arena.

A chiudere l’evento sono stati proprio Michele Sodano e Ismaele La Vardera, che ha commentato così la convention agrigentina:

“Grandissima emozione, in un Palacongressi gremito abbiamo tirato la volata finale ai nostri candidati sparsi in tutta l’Isola. Abbiamo scelto Agrigento perché per noi rappresenta la sfida più importante e complessa. Contro i dinosauri della politica rivendichiamo il diritto di liberare questa città e siamo fiduciosi che, nonostante la complessità della sfida, ogni giorno che passa Michele Sodano e la coalizione crescano sempre di più”.

Parole che confermano come la sfida di Agrigento venga considerata centrale dal movimento di La Vardera, sia per il peso politico della città sia per il valore simbolico che potrebbe assumere un eventuale risultato elettorale del fronte progressista e civico guidato da Michele Sodano.

Sonia Alfano aderisce a Controcorrente, con lei anche i Forello e Argiroffi di Palermo

Alla convention ad Agrigento, la volata di Sodano a 15 giorni dal voto

Al Palacongressi il movimento fondato dal deputato Ismaele La Vardera, incontra tutti i candidati sindaco e oltre 700 iscritti: “Innesti di valore per cambiare la Sicilia partendo dalla città dei Templi”

E l’annuncio a sorpresa: “Il capoluogo siciliano avrà anche il suo gruppo consiliare, testa a Palermo e ad Agrigento. Da qui inizia la vera liberazione per tutta l’Isola”

Agrigento, 11 maggio 2026

Una giornata di emozioni per i tesserati di Controcorrente che si sono riuniti ieri (domenica 10 maggio), al Palacongressi che in vista del voto delle amministrative ha incontrato tutti i candidati a sindaco partendo da Agrigento fino ad arrivare a Ribera ma passando per Milazzo, Raffadali, Enna, Polizzi Generosa, Bronte e San Giovanni La Punta.

“Ad Agrigento – ha detto il deputato regionale, Ismaele La Vardera – il movimento è riuscito ad aggregare oltre 700 persone, in una domenica pomeriggio di maggio. La comunità di Controcorrente è forte, unita e pronta a sostenere ogni candidato sindaco. Siamo una famiglia e, insieme, cambieremo questa terra”.

E non è stato solo un momento di confronto, ma anche di nuovi ingressi come quello di Sonia Alfano, ex parlamentare europea e presidente della commissione antimafia europea che, dopo aver lasciato Azione, passa ufficialmente in Controcorrente.

“Ho sostenuto Ismaele – ha continuato Sonia Alfano – sin da subito, per le sue battaglie e per la sua coerenza politica. Ricordo ancora quando Carlo Calenda prima si è aggregato a una battaglia perché la pensava mediatica e poi ha preso le distanze per affidare il partito in Sicilia a gente vicina a Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, persone che Calenda attaccava costantemente. Ecco, questa non è coerenza. Non ho chiesto nulla a Controcorrente, solo di darmi la possibilità di fare politica nel senso più nobile del termine e non vedo l’ora di dare il mio contributi a questa bellissima comunità”.

Sonia Alfano, però, non è stata l’unica sorpresa, ma al Palacongressi è stato ufficializzato anche l’ingresso dei consiglieri palermitani Ugo Forello e Giulia Argiroffi, entrando di fatto anche al consiglio comunale del capoluogo siciliano, con la costituzione del gruppo consiliare.

“Un percorso – hanno affermato i consiglieri – che finalmente trova un punto di convergenza. Da dieci anni svolgiamo il nostro ruolo all’interno del consiglio comunale di Palermo e la nostra adesione in Controcorrente nasce dalla convinzione di poter contribuire alla costruzione di una proposta forte e credibile per la Sicilia e per Palermo. Abbiamo anche costituito il gruppo consiliare perché la nostra città a bisogno dei una nuova stagione politica fatta di coraggio, competenza e partecipazione”.

E proprio su questi due nuovi ingressi, anche La Vardera ha annunciato a sorpresa che si costituirà il gruppo consiliare al consiglio comunale di Palermo.

“Il capoluogo siciliano – ha precisato il fondatore di Controcorrente – avrà anche il suo gruppo consiliare, testa a Palermo e ad Agrigento. Da qui inizia la vera liberazione per tutta l’Isola”.

In buona sostanza, a distanza di tre mesi dall’anniversario di Controcorrente, la squadra si è allargata decidendo di partecipare anche a delle elezioni amministrative, come quella di Agrigento, che ha permesso al movimento di riunire tutto il campolargo (l’unico comune siciliano dove va totalmente unito) intorno alla candidatura di Michele Sodano.

“I sondaggi – ha concluso il candidato sindaco di Agrigento – ci danno vincenti. La città, dopo anni di disastri politici, sente l’esigenza di un grande cambiamento. Noi abbiamo un programma innovativo, che pensa ai più deboli e che soprattutto vuole trasformare questa città basandoci sui migliori modelli europei. Ismaele ha creduto in me sin da subito e io non posso che esserne fiero, il nostro risultato qui ci permetterà di fare un’ulteriore passo verso la liberazione della Sicilia, con Ismaele La Vardera presidente della regione”.

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