Playoff, sorridono Gemini e Kamarat: si ferma l’Aragona, continua il sogno in Eccellenza

Weekend di verdetti e grandi emozioni per le squadre agrigentine impegnate nei playoff tra Promozione ed Eccellenza. Se da una parte l’Aragona saluta la corsa promozione, dall’altra esultano Gemini e Kamarat, entrambe ancora in corsa nei rispettivi spareggi.

Nel campionato di Promozione, il Gemini si aggiudica il derby contro l’Aragona e vola avanti grazie al 2-0 firmato da Giorgio Stassi, autentico trascinatore della sfida disputata al “Totò Russo”. Una partita intensa e combattuta, davanti a una buona cornice di pubblico, che chiude invece il cammino dell’Aragona, protagonista comunque di una stagione di alto livello.

Per il Gemini, invece, il sogno continua. La formazione sangiovannese conferma solidità, entusiasmo e qualità offensive, guadagnandosi l’accesso alla finale playoff del Girone A.

In Eccellenza, continua invece la favola del Kamarat. La formazione di Cammarata supera il Partinicaudace e resta in corsa per la Serie D. Una vittoria pesante, maturata al termine di una gara combattuta e ricca di tensione agonistica, che permette ai biancoazzurri di continuare a inseguire un traguardo storico.

Il Kamarat sta vivendo una stagione straordinaria, costruita su organizzazione, compattezza e grande entusiasmo attorno alla squadra. Adesso il livello si alza ulteriormente, ma la sensazione è che questo gruppo abbia ancora voglia di stupire.

Tra derby, stadi pieni e sogni ancora aperti, il calcio agrigentino continua così a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei playoff regionali.

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