Agrigento, inaugurazione nuova sede del liceo musicale

Verrà inaugurata domani, venerdì 14 dicembre, alle 16.30 nell’edificio che ospita il Consorzio universitario, in contrada Calcarelle, la nuova sede del Liceo musicale Ettore Majorana di Agrigento.

Nuove aule e laboratori accoglieranno 63 studenti di quattro classi in spazi più ampi e con le necessarie caratteristiche acustiche. Nei nuovi locali sono stati allestiti un’aula di percussione e in particolare un ampio laboratorio di tecnologia musicale con un’aula di cento metri quadrati, fornita di apparecchiature elettroniche d’avanguardia.

“Una collaborazione che ha dato i suoi frutti, quella tra il Cupa e il Liceo Scientifico e Musicale Majorana – sottolinea la dirigente scolastica del Majorana, Enza Ierna – Abbiamo adesso nuovi spazi per i nostri studenti, più rispondenti alle esigenze della didattica musicale. Siamo arrivati ad un traguardo importante che avrà sviluppi molto significativi anche per la città. Il Liceo Musicale si sta facendo apprezzare per la qualità dell’offerta formativa e intende dare un contributo importante alla vita culturale della nostra provincia, anche attraverso i concerti dei nostri studenti che già da tempo animano con successo importanti eventi locali”.

Nella giornata d’inaugurazione l’orchestra del Liceo Musicale, guidata dai docenti del Liceo Carmelo Farruggia e Marco Salvaggio, darà vita ad un concerto natalizio,. Ascolteremo celebri brani di J.S.Bach, G.Bizet, G.F.Haendel e altri.