Agrigento 87-78 Casale:

Agrigento ha battuto il Casale Monferrato 87-78 in una partita ricca di azione e colpi di scena. Nei primi 5 minuti, nonostante condizioni non ottimali – “polveri bagnate” e qualche disattenzione in difesa – Agrigento ha iniziato a prendere piede. Subito dopo, Casale ha risposto con due minibreak da 6-0, costringendo il commissario a chiamare il primo timeout per Quilici.

Il ritmo si è fatto serrato: al primo quarto, il vantaggio agrigentino si chiudeva sul 21-16, anche grazie a interventi decisivi come il blocco in movimento di Peterson e una chiamata di fallo giusta, effettuata prima della raccolta palla. Dall’uscita dal timeout, Agrigento ha segnato 15 punti, registrando un’efficace prestazione nei tiri da 2 punti (9 su 15), mentre Casale ha faticato leggermente, collezionando 5 su 12 dai 2 punti e 2 su 7 dai 3.

Durante il prosieguo del match sono emersi accoppiamenti interessanti, come Scarponi-Pepper e Peterson-Martinoni, e, seppur i primi 4 minuti risultassero equilibrati – con Casale che appariva più ordinata – momenti spettacolari come uno sfondamento “incredibile” e un allungo da 9-0 nella seconda metà di un quarto hanno permesso ad Agrigento di allungare il vantaggio. A un certo punto, la buona intesa tra Morici e Martini ha portato il punteggio a +15 per gli agrigentini.

Al termine del primo tempo il punteggio era di 47-32: Agrigento aveva dominato in campo, raccogliendo 25 rimbalzi (di cui 23 difensivi) contro i 14 di Casale, mentre Scarponi e Morici si erano divisi l’eredità del capitano con 5 rimbalzi a testa. Da notare anche la prestazione di Romeo, che ha concluso i suoi 15 minuti in campo con il 100% di tiri realizzati.

La gestione dei falli è stata impeccabile per la squadra agrigentina, anche se si prevede che nel secondo tempo i lunghi di Casale potrebbero aumentare il volume dei contatti. In particolare, l’ottimo contenimento di Pepper da parte di Scarponi ha fatto la differenza in un match che ha visto Agrigento confermare la propria superiorità, portando a casa il meritato 87-78.

