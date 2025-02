Sono stati trovati in possesso di cocaina ed eroina, e pure di alcuni bilancini di precisione. Si tratta di un 38enne e un 44enne, entrambi di Canicattì. I due sono stati fermati e arrestati dai carabinieri dopo il bivio della strada statale 640, all’altezza di Canicattì nord, a bordo di un’auto. Rinvenuti 3 ovuli di eroina addosso al 44enne, mentre nascosto nel calzino dell’altro, è stato trovato un involucro con 0,7 grammi di cocaina. In casa dei due, dopo alcune perquisizioni, rinvenuti anche dei bilancini.

Gli indagati sono stati posti ai domiciliari. Poi sono comparsi davanti al gip del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino per l’udienza di convalida nel corso della quale, assistiti dagli avvocati Calogero Lo Giudice e Annalisa Lentini, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari col braccialetto elettronico per il 44enne e obbligo di dimora a Canicattì per il 38enne.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp