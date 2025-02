Arriva la “luce” all’Esseneto ma l’Akragas resta al buio. Il disastro della storica squadra di Agrigento prosegue partita dopo partita. Favarin ha provato a dare una scossa senza successo. Sesta sconfitta consecutiva: Ragusa 3 Akragas 0. Reti di Crisci, Battaglia e Solmonte. Una sconfitta che non muove la classifica, il Gigante rimane sempre ultimo a soli 14 punti. La squadra biancazzurra, in crisi di risultati ma anche societari, resta ancora in corsa per un miracoloso posto nei play out, ma le speranze di farcela sono pari quasi a zero.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp