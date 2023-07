Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha tenuto una conferenza per discutere dell’importante questione del contratto per la raccolta dei rifiuti e dei servizi collaterali. Miccichè ha sottolineato la necessità di un nuovo accordo che possa migliorare la situazione della nettezza urbana nella città. Nell’incontro con i tecnici del Conai e gli ingegneri competenti, si è discusso dettagliatamente su come dovrebbe essere strutturato il nuovo contratto. Il Sindaco ha espresso la sua soddisfazione nel poter finalmente rivedere un contratto che definisce “capestro”, ereditato e che ha contribuito a rendere Agrigento sporca e inadeguata dal punto di vista dei servizi. Miccichè ha mostrato una cartina del territorio e ha sottolineato l’importanza di considerare Agrigento come una serie di paesi distinti. Ha elencato i quartieri come veri e propri “paesi”, tra cui Agrigento centro, Fontanelle, Quadrivio Spina, Santa Villaseta, Zingarello, Giardina Gallotti, Montaperto, Favara ovest, Canna, Telo, San Leone, Villaggio Mosé. Il Sindaco ha sottolineato che ogni quartiere ha esigenze specifiche legate al proprio territorio. Durante l’incontro, si è anche discusso della possibilità di realizzare un grande centro di raccolta, denominato CCR, che possa soddisfare le esigenze dell’intera città. Miccichè ha descritto questo centro come un “cerchio grande capiente” che possa migliorare lo spostamento dei rifiuti. Tuttavia, ha sottolineato che l’attuale quantità di rifiuti rende difficile il trasferimento e che sarà necessario coinvolgere ditte specializzate per affrontare questa problematica nel futuro contratto. Il Sindaco Miccichè ha concluso l’incontro con un impegno per il nuovo contratto di nettezza urbana, promettendo di lavorare per migliorare la situazione e garantire una gestione adeguata dei rifiuti. La sua visione di considerare Agrigento come una serie di “paesi” distinti dimostra l’attenzione verso le specificità territoriali e la volontà di fornire servizi efficaci per tutta la città.