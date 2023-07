Tre studentesse di Canicattì, in provincia di Agrigento, hanno ottenuto il massimo dei voti, 100 e lode, agli esami di maturità presso il liceo scientifico “Antonino Sciascia”. Le protagoniste di questo successo sono due sorelle gemelle, Francesca Miriam e Josephine Antonella, entrambe di 19 anni, e la loro cugina Gaia Aquilino.

Francesca Miriam, che frequentava il corso C dello Sciascia, è stata anche insignita della lode dalla commissione esaminatrice, mentre Josephine Antonella e Gaia hanno raggiunto il punteggio massimo di 100. Tutte e tre le ragazze, appartenenti alla famiglia Aquilino, hanno già pianificato i loro futuri percorsi di studio: una desidera diventare medico, un’altra aspira a diventare docente di matematica e la terza ha scelto di perseguire una carriera come logopedista.

Nel frattempo, prima di intraprendere il percorso universitario e di godersi una meritata vacanza, le ragazze stanno aiutando il loro fratello minore nelle attività agricole di famiglia. Anche se si tratta di piccoli lavori, l’esempio che danno è importante, soprattutto in un periodo in cui molti giovani faticano a trovare occupazione o a impegnarsi in attività significative.

Francesca Miriam e Josephine Antonella sono conosciute nella comunità di Canicattì per il loro impegno come animatrici del GAM (Gioventù Ardente Mariana), sia a livello locale che regionale. Inoltre, Josephine fa parte anche della Pastorale Cittadina, dimostrando un forte coinvolgimento nelle attività sociali e religiose.

Questo risultato eccezionale ottenuto dalle tre studentesse è motivo di grande orgoglio per la famiglia Aquilino e per l’intera comunità di Canicattì.