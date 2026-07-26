AGRIGENTO. L’amministrazione comunale di Agrigento ha avviato le procedure per il conferimento di due incarichi dirigenziali a tempo determinato, rivolti a candidati esterni, ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali. Le selezioni riguardano un Dirigente Tecnico e un Dirigente Amministrativo cui affidare la guida del Settore Polizia Locale, con incarichi della durata di un anno, rinnovabili una sola volta e comunque non oltre la scadenza del mandato del sindaco.

La determina

Con la determinazione dirigenziale n. 2301 del 24 luglio 2026 il Comune approva l’avviso pubblico per la selezione del dirigente tecnico, dando attuazione alla delibera della Giunta comunale n. 91 dell’8 luglio. Il provvedimento motiva l’urgenza con la carenza di dirigenti tecnici in organico, evidenziando la necessità di garantire il completamento degli interventi finanziati dal PNRR e la gestione delle attività di Protezione civile. La determina dispone inoltre la pubblicazione dell’avviso per 15 giorni all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Dirigente Tecnico

L’avviso prevede il reclutamento di un dirigente tecnico esterno con laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione professionale ed esperienza almeno quinquennale in ruoli analoghi o nell’esercizio della professione. La domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

La scelta sarà effettuata dal sindaco attraverso una valutazione comparativa dei curricula, con possibilità di colloquio. Trattandosi di un incarico fiduciario, non verrà formata una graduatoria finale.

Dirigente della Polizia Locale

Analoga procedura è prevista per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo responsabile del Settore Polizia Locale. Possono partecipare candidati in possesso di lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia o titoli equipollenti, con almeno cinque anni di esperienza professionale e patente di guida. Anche in questo caso l’incarico avrà durata annuale, rinnovabile una sola volta, e sarà assegnato con valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, senza formazione di graduatoria.

Le caratteristiche degli incarichi

Entrambi gli incarichi prevedono il trattamento economico stabilito dal contratto nazionale della dirigenza degli enti locali, un periodo di prova di due mesi e l’applicazione della normativa in materia di anticorruzione, incompatibilità e inconferibilità degli incarichi. Gli avvisi introducono inoltre specifici vincoli post-incarico nei rapporti con soggetti che abbiano avuto contratti con il Comune.

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