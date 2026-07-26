FAVARA. Il Consiglio comunale di Favara ha approvato l’adesione alla Rottamazione-quinquies dei tributi e delle entrate locali proposta dall’amministrazione comunale.

“Si tratta di una misura fondamentale per venire incontro alle esigenze dei cittadini e consentire la regolarizzazione delle posizioni debitorie riguardanti tributi comunali e sanzioni, come Imu, Tari e multe stradali, affidate all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023” – dice il sindaco Antonio Palumbo.

Attraverso questa definizione agevolata, i contribuenti avranno l’opportunità di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

L’atto deliberato dall’amministrazione comunale sarà ufficialmente trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la scadenza fissata del 31 luglio.

Successivamente, i cittadini interessati potranno presentare domanda di adesione in via telematica direttamente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre 2026, data entro la quale saranno disponibili tutti i dettagli operativi e la modulistica necessaria.

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