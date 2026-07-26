AGRIGENTO. Un motociclista è rimasto ferito nella notte dopo essere finito con il proprio mezzo all’interno di una buca aperta lungo via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento, in corrispondenza dell’incrocio con via Vito Montaperto. Il centauro ha riportato ferite e traumi; le sue condizioni non sono state rese note, ma, secondo quanto riferito, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.

A rendere noto l’episodio è stato il consigliere comunale Cristian Licata, che ha ricordato di avere segnalato la presenza della voragine già mercoledì 22 luglio, dopo che si era aperta in seguito a un intervento eseguito da una ditta privata.

L’intervento per la messa in sicurezza

Secondo il racconto di Licata, dopo la segnalazione sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale e gli operatori della Protezione civile comunale, che hanno provveduto a riposizionare la recinzione di delimitazione e ad installare un segnalatore luminoso lampeggiante per mettere in sicurezza l’area.

Misure che, tuttavia, non sarebbero state sufficienti a impedire l’incidente avvenuto nella notte.

La denuncia: «Servono interventi definitivi»

Dopo l’accaduto, Licata punta il dito contro quella che definisce una gestione inadeguata della sicurezza nei cantieri stradali, sostenendo che chi esegue lavori sulla carreggiata ha il dovere di ripristinare il manto stradale o garantire una protezione adeguata fino al completamento dell’intervento.

Il consigliere comunale chiede inoltre che vengano accertate eventuali responsabilità e che si proceda quanto prima al ripristino definitivo della sede stradale.

Il ringraziamento ai soccorritori

Nel suo intervento, Licata ha infine espresso un ringraziamento agli operatori della Protezione civile comunale per la rapidità con cui sono intervenuti per mettere nuovamente in sicurezza la zona, rivolgendo al motociclista coinvolto gli auguri di una pronta guarigione.

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