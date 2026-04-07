Agrigento, il centrodestra si muove: FI, MPA e UDC propongono Catalano e rilanciano l’unità

A piccoli passi verso l’ufficialità. Una proposta chiara, accompagnata da un appello politico che prova a ricucire uno strappo sempre più evidente. Forza Italia, MPA – Grande Sicilia e UDC ufficializzano la candidatura dell’avvocato Daniela Catalano alla carica di sindaco di Agrigento, indicando un nome su cui costruire l’unità del centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Nel comunicato diffuso dai coordinatori regionali, il passaggio iniziale è già un messaggio politico: l’unità della coalizione viene definita “non solo una scelta, ma un valore imprescindibile”, richiamando direttamente l’esperienza del governo regionale guidato da Renato Schifani.

Da qui la proposta: Catalano come figura di sintesi, capace – secondo i promotori – di rappresentare l’intera area moderata. “Dal 18 marzo scorso il tavolo di confronto ha lavorato incessantemente – si legge nella nota – per individuare una candidatura autorevole e condivisa”.

La scelta ricade su un profilo interno alle istituzioni cittadine. Catalano, avvocato e già presidente del Consiglio comunale, viene indicata come figura con esperienza amministrativa e conoscenza della macchina comunale. “Professionista stimata e preparata – sottolineano – con determinazione e dedizione, qualità necessarie per rispondere alle esigenze della comunità agrigentina”.

Ma oltre alla proposta, il comunicato contiene un chiaro invito politico agli alleati. Forza Italia, MPA e UDC chiedono alle altre forze del centrodestra di convergere su questa candidatura, nel tentativo di evitare una frammentazione che, a poche settimane dal voto, rischia di diventare decisiva.

Allo stesso tempo, viene lasciato uno spiraglio: apertura a eventuali alternative, purché coerenti con identità, contenuti e percorso politico del centrodestra.

A firmare il documento sono Marcello Caruso, Fabio Mancuso e Decio Terrana.

Una mossa che segna un passaggio importante nella costruzione dello scenario elettorale: da un lato la formalizzazione di una candidatura, dall’altro il tentativo di ricomporre un centrodestra che, ad oggi, resta diviso. La partita entra nel vivo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp