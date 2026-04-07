Quasi del tutto denudato dei vestiti e in evidente stato di alterazione dovuto all’eccessivo consumo di alcolici. Carabinieri e Polizia sono intervenuti intorno all’una della notte in Piazza Progresso a Licata dopo la segnalazione riguardante un soggetto fuori di sé.

I militari e gli agenti hanno effettivamente trovato l’uomo che è stato tranquillizzato e poi trasferito a bordo di un’ambulanza nel frattempo sopraggiunta al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie.

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