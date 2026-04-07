Il parco giochi per i bambini di contrada Bellavista, una zona residenziale di villette, in territorio di Porto Empedocle è ridotto in condizioni di abbandono e degrado. La segnalazione, accompagnata da alcune foto, arriva dal Comitato del Villaggio Bellavista.

I residenti e frequentatori dell’area di verde lamentano la presenza di erbacce, sterpaglie alte anche un metro e accumuli di rifiuti a pochi passi dai giochini. “Il tutto in uno stato di abbandono e degrado. L’erba copre anche i marciapiedi. Non c’è pulizia. Il Comune di Porto Empedocle è assente”, scrive il Comitato.

Il parco giochi per i bambini a Bellavista potrebbe essere il fiore all’occhiello della località, invece, è ridotto in condizioni pietose.

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