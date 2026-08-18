Agrigento ha scelto di cambiare. Adesso il cambiamento deve cominciare

C’è un momento, nella vita di una città, in cui il voto non è soltanto la scelta di un’amministrazione. È la richiesta di voltare pagina.

Agrigento quel momento lo ha vissuto nelle urne. I cittadini hanno scelto il cambiamento e hanno affidato al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione una responsabilità precisa: dimostrare che cambiare si può davvero.

Le aspettative, quindi, sono alte. Non perché si pretenda di risolvere in pochi mesi problemi accumulati in anni, ma perché chi ha votato per cambiare ha il diritto di vedere subito una direzione diversa, un metodo diverso e soprattutto una precisa assunzione di responsabilità.

Il primo banco di prova sarà la normalità.

Acqua, strade, pulizia, manutenzione, verde pubblico, servizi, quartieri e centro storico. Agrigento non ha bisogno di miracoli, ma di una città che funzioni. E queste non possono più essere considerate conquiste straordinarie: devono diventare il punto di partenza dell’azione amministrativa.

La crisi idrica di queste settimane, le difficoltà vissute da cittadini e attività economiche, i problemi di San Leone, il dibattito sulla viabilità e sulla Ztl, la condizione delle strade e dei servizi dimostrano quanto sia ancora lunga la strada verso quella normalità che altrove viene data per scontata.

Per questo il sindaco dovrebbe trasformare il mandato ricevuto in un’agenda chiara: poche priorità, tempi definiti, obiettivi verificabili. Non promesse, ma risultati. Perché il cambiamento, se vuole essere credibile, deve essere visibile nella vita quotidiana dei cittadini.

C’è poi la grande sfida dello sviluppo.

La Valle dei Templi porta Agrigento nel mondo. Ora Agrigento deve riuscire a portare dentro la città una parte maggiore di quella ricchezza, trasformando il turismo in lavoro, nuove imprese, commercio, cultura e opportunità per i giovani.

Perché non basta convincere un turista a venire ad Agrigento. Bisogna riuscire a convincere un giovane agrigentino che qui può costruire il proprio futuro.

Turismo, agricoltura, cultura, ambiente, innovazione e nuove attività economiche devono diventare parti di una strategia unica. Così come infrastrutture e collegamenti devono entrare nell’agenda politica della città attraverso una forte interlocuzione con Regione e Stato.

E poi c’è una parola che dovrebbe accompagnare ogni scelta: manutenzione.

Manutenzione delle strade, delle reti idriche, degli edifici pubblici, del verde e degli spazi comuni. Prevenire il degrado significa spendere meglio, ma soprattutto dimostrare che la città viene considerata una casa comune.

Naturalmente, il nuovo sindaco non può essere ritenuto responsabile di tutto ciò che non ha funzionato prima. Ma da oggi è responsabile di ciò che sceglierà di fare.

Ed è qui che il consenso ricevuto diventa responsabilità politica.

Non basterà raccontare le difficoltà ereditate. Sarà necessario indicare le priorità, assumersi le decisioni, fissare gli obiettivi e spiegare con trasparenza ciò che si può realizzare subito e ciò che richiederà più tempo.

E servirà anche un rapporto maturo con il confronto pubblico. Governare significa inevitabilmente scegliere: sulla mobilità, sul turismo, sugli eventi, sulla cultura, sulle istituzioni cittadine e sulle persone chiamate a guidarle. Il cambiamento si misura anche dalla capacità di spiegare queste scelte, accettare le critiche e confrontarsi con chi la pensa diversamente.

Agrigento ha votato per cambiare. Adesso deve poterlo vedere.

Non necessariamente attraverso grandi annunci, ma attraverso fatti concreti: una strada sistemata, una perdita d’acqua riparata, un quartiere ascoltato, un servizio che finalmente funziona, uno spazio pubblico restituito ai cittadini, un giovane che trova una ragione per restare.

È da queste cose che si misura un’amministrazione.

Il sindaco e la nuova classe dirigente hanno davanti un’opportunità importante: trasformare il consenso ricevuto in un progetto per Agrigento, guardando non alla prossima scadenza elettorale, ma ai prossimi dieci o vent’anni.

Le aspettative sono alte perché forte è stata la domanda di cambiamento.

Ora quella domanda deve diventare il programma del governo della città.

Perché Agrigento non ha bisogno di imparare a convivere con le proprie emergenze. Ha bisogno di smettere di considerarle normali.

I cittadini hanno scelto di cambiare.

Adesso tocca al sindaco trasformare quella scelta in qualcosa che Agrigento possa finalmente vedere.

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