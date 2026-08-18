Nel corso dell’incontro affrontati i principali temi connessi alla sanità nel territorio provinciale, anche allo scopo di garantire una efficiente erogazione dei servizi in relazione alle reali esigenze dei cittadini. Il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha ricevuto in Prefettura il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Alessandro Delle Donne, recentemente insediatosi alla guida del citato organismo.

Durante l’incontro particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, alle attività di prevenzione svolte dall’Azienda sanitaria provinciale anche materia di verifiche sulla salubrità dell’acqua, nonché al contrasto delle dipendenze patologiche connesse al gioco d’azzardo – da contrastare anche mediante la sottoscrizione di uno specifico patto educativo – e alla piena operatività delle neo istituite Case di comunità.

Mentre preminente rilevanza è stata data alla valorizzazione del ruolo dei Sindaci quali Autorità sanitarie locali. Il commissario Delle Donne, inoltre, ha garantito il massimo supporto dell’Azienda sanitaria provinciale in ordine all’attuazione delle attività di competenza connesse alle verifiche sanitarie ai migranti, direttamente connesse al “Patto europeo per le migrazioni e l’asilo”, che saranno disciplinate da uno specifico protocollo d’intesa.

L’incontro si è concluso con l’impegno del Prefetto e del Commissario straordinario per una proficua e sinergica collaborazione istituzionale, al servizio della cittadinanza e del territorio dell’intera provincia, a partire dalla imminente sottoscrizione dei citati protocolli.

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