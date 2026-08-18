L’assessore regionale Giusi Savarino ha incontrato, questa mattina all’Asp di Agrigento il nuovo commissario, Alessandro Delle Donne. “Di lui conoscevo già la professionalità e che ho ritrovato con entusiasmo e un atteggiamento positivo e a lui auguro buon lavoro – dice Savarino.

Nuovo personale sanitario attraverso concorsi e mobilità, criticità degli ospedali agrigentini e necessità di riorganizzare alcuni reparti e funzioni. Ma anche le potenzialità delle nuove Case di Comunità, che devono diventare un presidio fondamentale per la prevenzione, per la presa in carico dei cittadini e per svolgere una funzione di filtro efficace, evitando che gli ospedali siano gravati da prestazioni che possono essere gestite sul territorio.

E, inoltre, alcuni progetti su cui collaborare “One Health”, per un approccio che mette in relazione salute, ambiente e territorio e che può vedere questi ambiti lavorare in sinergia.

C’è molto da fare, ma allo stesso tempo ci sono importanti opportunità da saper cogliere e siamo pronti a fare la nostra parte. Sono convinta che, lavorando insieme, possiamo costruire una sanità territoriale più forte, capace di dare risposte concrete e sempre più vicina ai cittadini agrigentini.

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