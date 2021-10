Agrigento, Gramaglia: “Proposte modifiche al Regolamento assistenza studenti disabili”

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, è a lavoro in terza Commissione “Servizi sociali” con il presidente, Alfano, la vice Settembrino, e il consigliere Firetto, per formulare una proposta di modifica dell’attuale Regolamento comunale per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità, “in modo – afferma Gramaglia – da uniformare il servizio al sistema e alle linee guida di altri Comuni più funzionali”. Simone Gramaglia aggiunge: “Intendiamo introdurre l’adeguamento delle ore di assistenza a quanto previsto dal PEI, il Piano educativo individualizzato, inserendo nell’apposita Commissione dell’Azienda sanitaria anche un rappresentante del Comune, tra un assistente sociale oppure una psicologa. E poi concedere agli assistenti la possibilità di potere svolgere il servizio anche da liberi professionisti oltre che con cooperative. E ciò per eliminare la discriminazione economica e previdenziale che molti professionisti subiscono a causa delle pratiche scorrette di alcune cooperative, screditandone altre molto più professionali.

Il Comune di Agrigento in questo modo potrà rendere maggiore efficacia ed efficienza organizzativa al servizio, a garanzia dei diritti dei ragazzi assistiti e dei lavoratori del servizio AsaCom, oltre che avere un risparmio in termini economici in modo da potere utilizzare le somme per prolungare il servizio. Tali proposte sono frutto della collaborazione tra la Commissione e gli uffici preposti con il supporto del dirigente del servizio economico e finanziario. Contiamo di collaborare in modo costruttivo per avere finalmente un sistema di regole certe e definite, che permetta di organizzare un ottimo servizio agli alunni e garantire dignità e rispetto al lavoro svolto con professionalità”.