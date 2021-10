Aica: “Avviso agli utenti” predisposto dalla Curatela Fallimentare” per pagamenti, rimborsi e chiarimenti.

Il Direttore Generale di Aica, Fiorella Scalia, ha indirizzato a tutti i sindaci Soci un avviso da diffondere agli utenti, predisposto dalla Curatela Fallimentare.

“Come è noto in data 01/08/2021 la Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato ATI AG9, già Girgenti Acque S.p.A. ha cessato la propria attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, presa in carico, a far data dal 02/08/2021, dall’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA), come da Convenzione di gestione tra l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e il nuovo gestore.

Vista la mole di richieste di chiarimenti da parte degli utenti in merito a questioni relative al rapporto contrattuale con la precedente gestione, conclusosi l’1/08/2021, e per eventuali problematiche, si evidenzia che risulta attivo ed operativo il canale di pagamento PAGO PA, nell’ipotesi di eventuali temporanei disservizi che impediscano il pagamento delle bollette presso tutte le ricevitorie convenzionate e presso tutti gli sportelli postali è inoltre possibile procedere con le seguenti ulteriori modalità:

1. tramite bonifico su conto corrente postale con codice IBAN n° IT 03 W 07601 16600 000089471 031 intestato a Curatela Fallimento Girgenti Acque

2. mediante versamento su conto corrente postale n° 89471031 intestato a Curatela Fallimento Girgenti Acque (l’IBAN completo del c/c è IT 03 W 076 0116 6000 00089471031); 3. tramite bonifico sul c/c acceso presso il CREDEM di Palermo, intestato a “Fall. 57/2021 Girgenti Acque S.p.A.”, avente il seguente codice IBAN: IT 61 V030 3204 6050 1000 0666939.

Per tutti gli altri casi (ad esempio richiesta saldo contabile, richiesta copia bollette o altra documentazione relativa all’utenza, richieste di rettifica di fatturazione, altro) è possibile contattare gli uffici della Curatela Fallimentare della società Girgenti Acque S.p.A. tramite i seguenti canali: PEC: affarilegalicuratelagirgentiacque@pec.it

Per le richieste di rimborso di eventuali somme a credito, si comunica che le stesse vanno formalizzate mediante domanda di ammissione al passivo della procedura, da trasmettere con la documentazione giustificativa al seguente indirizzo pec del fallimento: f57.2021palermo@perfallimenti”.