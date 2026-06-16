Serata di grandi soddisfazioni per l’Akragas SLP al Penalty Awards, il prestigioso riconoscimento ideato da Ettore Tortorici e giunto quest’anno alla tredicesima edizione, andato in scena al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

La società biancazzurra si è distinta conquistando diversi riconoscimenti individuali che premiano il lavoro svolto durante una stagione culminata con importanti successi sportivi.

Nella categoria Promozione, il premio di miglior centrocampista è stato assegnato a Christian Llama, protagonista di un campionato di alto livello. Riconoscimento anche per Alfonso Cipolla, eletto miglior difensore, a conferma della solidità mostrata dalla retroguardia agrigentina nel corso della stagione.

Tra i finalisti figuravano inoltre il direttore generale Giancarlo Rosato, candidato come miglior dirigente, e il portiere Flavio Manna, inserito tra le nomination per il titolo di miglior portiere.

A completare la serata di festa è arrivato anche il riconoscimento per il lavoro svolto nell’ambito della comunicazione. Il premio come miglior ufficio stampa è stato infatti assegnato al giornalista Domenico Vecchio, responsabile della comunicazione dell’Akragas SLP.

Un risultato che conferma la qualità del percorso compiuto dalla società agrigentina dentro e fuori dal campo, premiando non solo i protagonisti sul terreno di gioco ma anche l’organizzazione e la struttura che hanno accompagnato la squadra durante tutta la stagione.

Triplete per l’Akragas alla tredicesima edizione dei Penalty Awards, il prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze del calcio siciliano. Oltre ai premi conquistati da Alfonso Cipolla, eletto miglior difensore, e da Christian Llama, premiato come miglior centrocampista della categoria Promozione, sono arrivate anche le nomination per Flavio Manna come miglior portiere e Giancarlo Rosato come miglior dirigente. A completare la serata, il riconoscimento per il miglior ufficio stampa, assegnato al giornalista Domenico Vecchio.

«Sono felice di ricevere questo premio – commenta Vecchio – perché è stato un anno lungo e difficile, durante il quale abbiamo costruito praticamente da zero un ufficio stampa e comunicazione. Non è stato semplice, ma abbiamo lavorato con impegno, passione e continuità. Per questo desidero ringraziare gli organizzatori dei Penalty Awards ed Ettore Tortorici per questo riconoscimento, che rappresenta per me uno stimolo a fare sempre meglio».

Un ringraziamento particolare è rivolto anche alla società biancazzurra: «Voglio ringraziare il presidente Salvatore La Porta, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori e tutto il gruppo Akragas per la fiducia che mi hanno accordato e per aver investito su di me affidandomi questo ruolo. Mi hanno messo nelle condizioni di lavorare con serenità, professionalità e programmazione, elementi fondamentali per ottenere risultati».

La soddisfazione più grande, però, resta quella sportiva: «La gioia più importante è aver contribuito, insieme a tutti gli altri, alla conquista del campionato e della Coppa. Questo premio non è soltanto mio, ma appartiene a una società che ha saputo costruire qualcosa di importante dentro e fuori dal campo».

Infine uno sguardo al futuro: «Nel calcio si vince e si perde tutti insieme. Questa stagione ha dimostrato che quando c’è unità d’intenti si possono raggiungere traguardi importanti. Le basi per crescere ancora ci sono tutte e sono convinto che l’Akragas possa continuare a regalare soddisfazioni ai suoi tifosi e alla città».

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