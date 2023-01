Agrigento. Giovane trovato morto in casa, sul corpo ferite da taglio

Il corpo di un giovane cinese con ferite da taglio è stato trovato all’interno di un appartamento, in via Iacono, la zona soprastante la via Atenea, nel centro storico di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Sulle cause e il movente di quello che appare come un omicidio al momento c’è il massimo riserbo da parte degli organi inquirenti. Anche se in mancanza di certezze non è escluso il suicidio. L’ultima volta che il giovane cinese e’ stato visto in vita e’ stato venerdi sera in via Atenea. Pare che avesse avuto una discussione con qualcuno ed erano intervenuti.

In salita Iacono presente il pubblico ministero di turno Cecilia Baravelli e la Scientifica.

I carabinieri stanno verificando il funzionamento di alcune telecamere, e stanno sentendo i residenti della zona dove ci sono tantissimi B&B e affittacamere. Nessuno a quanto pare avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Finestre e porte dell’abitazione, a quanto pare, risultano essere chiuse e non forzate.

Lo studente ventenne, iscritto all’Accademia delle Belle Arti, era ad Agrigentoda circa un anno.

