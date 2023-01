All’Akragas basta un tempo per superare il Mazara 2-0

Vittoria e nuovo primato per l’Akragas. La squadra di mister Nicolò Terranova batte il Mazara con un perentorio 2-0 e ritorna in vetta al campionato di Eccellenza. Il Mazara è stato battuto grazie ad un primo tempo straordinario dei biancoazzurri, probabilmente il migliore della stagione. Impatto sul match devastante dell’Akragas che fin dal calcio d’inizio detta legge e mette alle corde i canarini. Inizio di gara sprint e dopo due nette occasioni, la capolista spacca la partita con il bel gol di Semenzin che sottomisura non da scampo a Thomas.

Trovato il vantaggio, i padroni di casa costruiscono altre occasioni per segnare ancora con Mansour, Vitelli e Semenzin. Il raddoppio è nell’aria e arriva puntuale al 26esimo con Mansour, servito da Semenzin. Poi tanta, troppa Akragas per il Mazara che soffre e rischia di beccare altri gol.

Nella ripresa, dopo un buon avvio della squadra del patron Deni, il Mazara cresce e sfiora il gol con Fernandes: Elezaj devia sul palo il tiro dell’attaccante di colore. Poi chance per Lo Porto e Gomes ma il punteggio non cambia. L’Akragas vince e prepara la finale di Coppa Italia di mercoledì con il morale alto. La squadra di mister Nicolò Terranova continua ad avere la migliore difesa del calcio italiano, dalla serie A all’Eccellenza: 5 reti subite in 17 partite.