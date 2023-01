Fortitudo forza nove: contro Cremona finisce 85 a 79

Non si arresta la marcia della Fortitudo Agrigento che, nel lunch match della 17ᵃ giornata, sigilla la nona vittoria stagionale piegando, seppur con qualche brivido, la Ju.Vi Cremona. La prima parte di gara equilibrata, comunque, non ha impensierito più di tanto i biancazzurri che hanno messo il turbo nel terzo quarto, per poi gestirla con grande autorevolezza fino alla sirena finale. Mattatore è Lorenzo Ambrosin autore di 24 punti (terzo quarto strepitoso),seguito da Marfo con 20, Grande con 15 e Francis con 13. Di contro, Cremona ha venduto cara la pelle e – pur con cinque uomini in doppia cifra(bene Douvier con 18 punti) – torna a casa a mani vuote. Nello starting fivedi coach Cagnardi ci sono Grande,Ambrosin, Chiarastella, Francis eMarfo; coach Crotti risponde conFanti, Allen, Nasello, Milovanovic eDouvier. Primo quarto equilibrato, ma sono gli ospiti a partire meglio e a creare qualche grattacapo alla difesa di Agrigento. Un ottimo Fanti, ben coadiuvato da Allen e Douvier, infatti, consente agli amaranto di portarsi fino al +6 (17-23). La Fortitudo cambia marcia nel finale di frazione archiviando i primi 10′ avanti di un solo possesso (25-23). Il secondo quarto è in perfetto equilibrio: sorpassi e controsorpassi fino al 42-40 con cui va in archivio la prima parte di gara.La terza frazione è quella cheindirizza il match in direzione Fortitudo: Ambrosin è caldo come una stufa e trascina i biancazzurri fino al +15 (67–52). Qualche fiammata di Douvier tiene a galla gli ospiti che chiudono la terza frazione sotto di 11 (68-57) Gli ultimi dieci minuti sono un’autentica battaglia: la Juvi sembra sull’orlo del collasso ma reagisce e, a poco a poco, risale la corrente trascinata dal suo capitano, Nasello. A metà frazione la Fortitudo hasolamente un possesso di vantaggio (75-72). Ci pensa Kevin Marfo con un paio di canestri importantissimi e rendere inutile l’assalto finale di Cremona. Adesso arriva un doppio appuntamento fuori casa: la prima tappa sarà il PalaBianchini di Latina per il match di domenica 22 gennaio contro la Benacquista, mentre nell’anticipo di sabato 28 i biancazzurri saranno di scena al PalaLido di Milano contro l’Urania.

Moncada Energy Group Agrigento 85 – Ferraroni Cremona 79

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 24, Marfo 20, Grande 15, Francis 13,Costi 8, Negri 5, Chiarastella, Peterson, Mayer, Traoré, Bellavia.All.: Cagnardi.

Ju.Vi Cremona: Allen 13, Douvier18, Vincini 6, Nasello 11, Boglio 13,Fanti 11, Milovanovic 3, Giulietti 4,Reati, Roberto, Beghini. All.: Crotti.

Arbitri: Stefano Wassermann,Salvatore Nuara e Pierluigi Marzo.

Note: parziali: 25–23, 17–17, 26–17, 17–22