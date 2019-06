Agrigento, Gibilaro lancia la candidatura a sindaco [VIDEO]

Agrigento, Gibilaro: se non trovo alternativa a Firetto sono pronto a candidarmi io.

Comunali, Gibilaro tentato dalla candidatura: “Contro Firetto sono pronto a mettermi in gioco”.

Ad Agrigento Gibilaro non molla la presa. Nonostante il nuovo corso di Calogero Firetto, gli oppositori vogliono prendersi la poltrona più ambita di Palazzo dei Giganti. Come? Portando avanti candidature più o meno trasversarli. Gerlando Gibilaro non si nasconde, per le elezioni comunali del 2020 “pronto a correre da solo ma con una mia lista”. Intanto il consigliere eletto la scorsa tornata nelle file della lista di Alfano, risultando il più votato, ma poi dichiaratosi indipendente, fa il punto sull’attuale situazione dell’amministrazione comunale.