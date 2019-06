Analisi politica di Roberto Di Mauro. Ad Agrigento siamo gli anti-Firetto: generale non si sa di chi [VIDEO]

In discontinuità rispetto alla giunta di Calogero Firetto, il nome in campo per le amministraative 2020 è quello in quota al Vicepresidente vicario dell’Assemblea Regionale Siciliana, Roberto Di Mauro, che negli ultimi mesi ha dialogato a lungo con possibili candidati. Il nome proposto però non scalda i dimauriani, perplessi sul nome fin qui uscito fuori: “E’ troppo debole e non piacerebbe alla componente politica da lui rappresentata” dicono. Non è nemmeno esclusa la candidatura di Patrizia Pilato che fu assessore comunale della giunta di Marco Zambuto. Ma al momento è solo una suggestione: i dimauriani non si sbilanciano. Il tempo per approfondire c’è, intanto Di Mauro fa un’nalisi sull’attuale momento politico all’indomani del voto europeo tracciando l’identikit del possibile candidato sindaco della città capoluogo.