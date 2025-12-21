A San Leone all’Hotel Dioscuri si è svolta la convention natalizia di Forza Italia, che ha riunito iscritti, amministratori e simpatizzanti. L’incontro è stato occasione per gli auguri di Natale e di fine anno e per tracciare un bilancio politico del 2025. All’iniziativa sono intervenuti, in collegamento telefonico il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, poi in sala il deputato europeo Marco Falcone, il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia di Agrigento, Riccardo Gallo, e la deputata regionale, Margherita La Rocca Ruvolo.

Nel suo intervento telefonico, il presidente Schifani ha ringraziato tutti gli iscritti, gli amministratori e i dirigenti, ribadendo come Forza Italia sia sempre più forza di governo di riferimento nella coalizione di centrodestra. Nel corso dell’incontro è emersa con forza la volontà di Forza Italia di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nei territori. Particolare rilievo è stato dato al successo della campagna di tesseramento, che ha proiettato Forza Italia agrigentina tra le prime federazioni provinciali della Sicilia per numero di iscritti.

«Il risultato straordinario della campagna di tesseramento e la partecipazione all’incontro di oggi ci rendono orgogliosi e responsabili. Forza Italia agrigentina continuerà a essere presente, concreta e vicina alle comunità, sostenendo gli amministratori locali e facendosi portavoce delle esigenze dei cittadini in tutte le sedi istituzionali – affermano Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo -. In questa prospettiva, lavoreremo come Forza Italia agrigentina con convinzione e unità per l’obiettivo di rieleggere Marcello Caruso, certi che la sua guida rappresenti una garanzia di continuità, equilibrio e crescita per il partito. Il nostro impegno per il territorio sarà ancora più forte e incisivo nel nuovo anno».

