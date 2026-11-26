Centoventimila euro destinati alla manutenzione straordinaria della palestra di via dei Normanni. Restano da chiarire gli interventi previsti, i tempi di realizzazione e il rispetto delle scadenze. Intanto, per lo stadio Esseneto, il Consiglio comunale ha già impegnato l’amministrazione ad attivarsi per intercettare nuovi finanziamenti.

Sport, Agrigento rischia di perdere i soldi della Regione

Centoventimila euro per la manutenzione del Pala Fusetti e nuove opportunità di finanziamento per il Villaggio dello Sport. Restano da chiarire lo stato delle procedure e il rispetto delle scadenze.

Che fine hanno fatto i 120 mila euro destinati dalla Regione Siciliana alla manutenzione straordinaria della palestra Don Pietro Fusetti di via dei Normanni? E quali iniziative ha intrapreso l’amministrazione Sodano per accedere ai finanziamenti regionali destinati all’impiantistica sportiva?

Il rischio è che Agrigento possa perdere risorse importanti per le proprie strutture sportive.

La richiesta di finanziamento per il Pala Fusetti era stata presentata dal Comune il 31 ottobre 2025, con istanza numero 12168. Nel riaccertamento contabile regionale l’impegno di spesa di 120 mila euro risulta reimputato all’esercizio 2026. Non è chiaro, tuttavia, a che punto sia la progettazione, se siano state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori e, soprattutto, se tra gli interventi previsti figuri anche il rifacimento della pavimentazione della palestra, inaugurata nel 2025 dopo una lunga attesa.

Nei giorni scorsi abbiamo contattato la vicesindaca con delega ai Lavori pubblici, Mariuccia Miccichè, per conoscere lo stato della pratica e le scadenze entro le quali il Comune dovrà completare gli adempimenti per non perdere il finanziamento. Al momento di chiudere questo articolo non abbiamo ancora ricevuto risposta.

C’è poi la questione del Villaggio dello Sport e dello stadio Esseneto. Lo scorso 15 ottobre il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità una mozione del consigliere Gerlando Piparo, già assessore allo Sport, che impegnava l’amministrazione ad attivarsi per intercettare le risorse messe a disposizione dalla Regione per la riqualificazione degli impianti sportivi.

Nella stessa seduta Piparo aveva sollecitato anche il completamento delle procedure per il collaudo delle nuove torri faro dell’Esseneto.

Da allora sono trascorsi oltre quaranta giorni. Sarebbe utile sapere se il Comune abbia presentato istanza di finanziamento, quali interventi abbia individuato e se siano state rispettate le scadenze previste dall’avviso regionale. Da una parte, dunque, ci sono 120 mila euro già impegnati dalla Regione; dall’altra, l’opportunità di ottenere ulteriori risorse. Su entrambe le vicende attendiamo chiarimenti dall’amministrazione comunale.

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